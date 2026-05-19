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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrüger nach Hinweis ermittelt - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen berichtete am Donnerstag, 30. April 2026, über einen Warenbetrug in der Altstadt im März 2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6265859) und bat um Hinweise zum bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung konnte in der Zwischenzeit ein zur Tatzeit 17-Jähriger aus Oberhausen als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Die Polizei bittet, die Bilder des Tatverdächtigen nicht weiter zu teilen und danken allen, die bei der Suche geholfen haben. Alle, die die Bilder gespeichert und verbreitet haben, werden gebeten, die Fotos zu löschen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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