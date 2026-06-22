Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Exhibitionistische Handlung in Delmenhorst-Deichhorst +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Nach einer exhibitionistischen Handlung in der Nacht zu Freitag, 19. Juni 2026, in Delmenhorst-Deichhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich gegen 00:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann im Bereich der Wilhelm-Kaulbach-Straße im öffentlichen Raum auf. Der Mann war dabei mit Damenunterwäsche bekleidet. Als er die Insassen eines Fahrzeugs bemerkte, soll er sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

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