Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Chlorgasalarm in Schwimmhalle

Rostock (ots)

Hansaviertel, 23.05.2026 - In den frühen Nachmittagsstunden wurde die Feuerwehr zu einer Auslösung von Chlorgas in einer Schwimmhalle alarmiert.

Die Alarmierung erfolgte gegen 14:08 Uhr. Bereits kurze Zeit später trafen die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ein. Durch das örtliche Personal konnten die Räumlichkeiten erfolgreich geräumt werden.

Die Feuerwehr ging unter speziellen Schutzanzügen zur Erkundung vor. Dabei wurde in einem separaten Außengebäude eine leichte Erhöhung der normalen Messwerte festgestellt.

Die Anlage wurde anschließend mit den entsprechenden technischen Einrichtungen gesichert.

Insgesamt waren 67 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Ursache für die Auslösung ist derzeit noch unklar.

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