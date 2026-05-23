Feuerwehr Rostock: Chlorgasalarm in Schwimmhalle
Rostock (ots)
Hansaviertel, 23.05.2026 - In den frühen Nachmittagsstunden wurde die Feuerwehr zu einer Auslösung von Chlorgas in einer Schwimmhalle alarmiert.
Die Alarmierung erfolgte gegen 14:08 Uhr. Bereits kurze Zeit später trafen die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ein. Durch das örtliche Personal konnten die Räumlichkeiten erfolgreich geräumt werden.
Die Feuerwehr ging unter speziellen Schutzanzügen zur Erkundung vor. Dabei wurde in einem separaten Außengebäude eine leichte Erhöhung der normalen Messwerte festgestellt.
Die Anlage wurde anschließend mit den entsprechenden technischen Einrichtungen gesichert.
Insgesamt waren 67 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.
Die Ursache für die Auslösung ist derzeit noch unklar.
Rückfragen bitte an:
BR Scharschmidt
diensthabender Leitungsdienst
Berufsfeuerwehr Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst
Telefon: 0381 381 3711
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@rostock.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Pressesprecher
Telefon: 0381 381 3884
E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de
E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de
www.rostock.de/feuerwehr
Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell