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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an geparktem Audi in Nordenham +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Nordenham ermittelt nach einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Dienstag, 23. Juni 2026, in der Zeit zwischen 09:50 Uhr und 11:00 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Langen Straße abgestellter Audi SUV beschädigt.

Unbekannte Täter zerkratzten den schwarzen Pkw mit einem bislang unbekannten Gegenstand.

Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/2694-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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