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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen in Fahrtrichtung Hamburg

Delmenhorst (ots)

Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ist es am Dienstag, 23. Juni 2026, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Tanksattelzug gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Mann aus Oberhausen gegen 10:05 Uhr mit einem Ford den Überholfahrstreifen der Autobahn 1. Gleichzeitig war ein 28-jähriger Fahrer eines Scania-Tanksattelzuges auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs.

Während des Überholvorgangs kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen der rechten Fahrzeugfront des Ford und dem linken hinteren Bereich des Tankanhängers.

An dem Pkw sowie dem Tanksattelzug entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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