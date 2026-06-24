Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auffahrunfall auf der Bundesstraße 437 bei Jade

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 437 im Bereich Jade kam es am Dienstagmorgen, 23. Juni 2026, gegen 08:15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Mann aus Stadland mit einem BMW die B 437 aus Richtung Schwei kommend in Fahrtrichtung Varel. Hinter ihm fuhr ein 54-jähriger Mann aus Jade mit einem VW.

Vor der Ortschaft Schweiburg musste der Fahrer des BMW sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 54-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf den BMW auf.

Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden, der auf rund 13.000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei Jade nahm den Verkehrsunfall auf.

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