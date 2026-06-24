PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auffahrunfall auf der Bundesstraße 437 bei Jade

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 437 im Bereich Jade kam es am Dienstagmorgen, 23. Juni 2026, gegen 08:15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Mann aus Stadland mit einem BMW die B 437 aus Richtung Schwei kommend in Fahrtrichtung Varel. Hinter ihm fuhr ein 54-jähriger Mann aus Jade mit einem VW.

Vor der Ortschaft Schweiburg musste der Fahrer des BMW sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 54-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf den BMW auf.

Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden, der auf rund 13.000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei Jade nahm den Verkehrsunfall auf.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren