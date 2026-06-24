Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Behördenübergreifende Verbundkontrollen in Lemwerder und Elsfleth - Mehrere Verstöße festgestellt

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen einer geplanten behördenübergreifenden Verbundkontrolle wurden am Freitag, 19. Juni 2026, in der Zeit von 17:00 bis 21:00 Uhr insgesamt 14 Objekte im Bereich der Gemeinde Lemwerder und der Stadt Elsfleth überprüft.

An den Kontrollmaßnahmen beteiligten sich neben der Polizei verschiedene Fachbehörden, darunter unter anderem Einsatzkräfte des Zolls, der Steuerfahndung sowie des Finanzamtes. Die Maßnahmen richteten sich überwiegend gegen Gewerbebetriebe wie Bars, Spielhallen, Cafés und Kioske.

Ziel der Kontrollen war die Überprüfung der Einhaltung geltender gesetzlicher Bestimmungen sowie die Feststellung und Dokumentation möglicher Verstöße im Rahmen der jeweiligen behördlichen Zuständigkeiten. Die Kontrollen dienten sowohl präventiven als auch repressiven Zwecken und sind Bestandteil einer kontinuierlichen behördenübergreifenden Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Kriminalität und Ordnungsverstößen.

Im Verlauf der Überprüfungen wurden durch die eingesetzten Behörden mehrere Verstöße beziehungsweise Verdachtsfälle festgestellt. Aus polizeilicher Sicht ergaben sich folgende Feststellungen: - Ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, - ein Verdacht des illegalen Aufenthalts gemäß § 95 Aufenthaltsgesetz, - ein Verdacht der illegalen Beschäftigung nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, - sowie baurechtliche Verstöße

Die beteiligten Behörden bewerten die Verbundkontrolle als wichtigen Beitrag zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit und zur konsequenten Durchsetzung gesetzlicher Vorschriften im Gewerbebereich. Weitere gemeinsame Kontrollmaßnahmen dieser Art sind auch künftig vorgesehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell