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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach dreistem Trickdiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine Seniorin war am Dienstag (09.06.2026) gegen 13.15 Uhr zu Fuß in der Horber Straße in Herrenberg unterwegs. Als sie auf ihrem Rollator sitzend eine Pause machte, wurde sie von einem noch unbekannten Mann angesprochen, der sich für ihren Goldring interessierte. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Mann die Dame dazu, ihren Ring auszuziehen. Mit der Aussage, er wolle, dass seine Freundin den Ring kurz anprobiere, bevor er ihn für 100 Euro abkaufe, verschwand der Dieb und kehrte nicht wieder zurück.

Der Täter wurde als 40 bis 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß mit kräftiger Statur beschrieben. Er soll ein südländisches Aussehen mit kurzen schwarzen Haaren haben und trug einen schwarzen Pullover mit Reißverschluss sowie eine schwarze Hose.

Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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