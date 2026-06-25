Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Beckeln +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Zur Bockhorst" hat die Polizei Wildeshausen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, 23. Juni 2026, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 24. Juni 2026, 09:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude.

Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume. Türen und Schränke wurden gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit bislang noch nicht näher bekanntem Diebesgut.

Der entstandene Gesamtschaden, bestehend aus Diebesgut und Sachschäden, wird auf knapp 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Zur Bockhorst" beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

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