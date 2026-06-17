PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis
Schorndorf: Kind im Auto verstorben

Aalen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:50 Uhr wurde die Polizei über ein lebloses Kleinkind in einem Auto in der Richard-Kapphan-Straße informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge soll die 44-jährige Mutter das Kleinkind im Auto vergessen und erst nach mehreren Stunden am Nachmittag wieder im Auto aufgefunden haben.

Obwohl durch den hinzugerufenen Notarzt und Rettungsdienst unverzüglich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden, verstarb das etwa 20-Monate alte Mädchen vor Ort.

Die Kriminalpolizei Waiblingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart führen mit Hochdruck die weiteren Ermittlungen. Eine geplante Obduktion soll weitere Erkenntnisse zu den Todesumständen bringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 13:09

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Räder entwendet und Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Michelfeld: Diebstahl von Rädern Zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch verschaffte sich ein Dieb Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Straße Im Buchhorn. Dort montierte er an vier Fahrzeugen die Räder ab und entwendete diese. Der Dieb erbeutete dadurch Räder, deren Wert im unteren fünfstelligen Bereich liegt. Das Polizeirevier Schwäbisch ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 08:41

    POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Unfall

    Aalen (ots) - Westhausen: Altkleidercontainer in Brand gesetzt Am Dienstag wurde gegen 18:30 Uhr in der Silvesterstraße ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Zeugen, die im Bereich der Silvesterstraße zwischen 18 Uhr und 19 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus werden auch Anwohnerinnen und Anwohner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren