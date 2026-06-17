Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis

Schorndorf: Kind im Auto verstorben

Aalen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:50 Uhr wurde die Polizei über ein lebloses Kleinkind in einem Auto in der Richard-Kapphan-Straße informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge soll die 44-jährige Mutter das Kleinkind im Auto vergessen und erst nach mehreren Stunden am Nachmittag wieder im Auto aufgefunden haben.

Obwohl durch den hinzugerufenen Notarzt und Rettungsdienst unverzüglich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden, verstarb das etwa 20-Monate alte Mädchen vor Ort.

Die Kriminalpolizei Waiblingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart führen mit Hochdruck die weiteren Ermittlungen. Eine geplante Obduktion soll weitere Erkenntnisse zu den Todesumständen bringen.

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