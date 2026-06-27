Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol
Delmenhorst (ots)
Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Samstag, 27. Juni 2026, gegen 03:45 Uhr, auf der Bundesstraße 212 zwischen Berne und Lemwerder einen 30-Jährigen aus Lemwerder.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Der 30-Jährige wurde zur beweissicheren Feststellung der Alkoholisierung zur Polizeidienststelle gebracht.
Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
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Sönke Harfst
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