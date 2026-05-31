Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Bad Sa., 30.05.26 09:00 Uhr - So., 31.05.26, 09:00 Uhr

PK Salzgitter-Bad (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherung Salzgitter-Gitter, Alte Salzstraße, Sa., 30.05.26, 19:10 Uhr

Am 30.05.26 gegen 19:10 Uhr fällt einer Funkstreifenbesatzung in der Alten Salzstraße in SZ-Gitter ein, mit zwei Personen besetztes, Kleinkraftrad auf. Dieses soll schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Einschalten des Haltesignales erhöht der Fahrer des Kleinkraftrades stark seine Geschwindigkeit und versucht sich der Kontrolle zu entziehen. Diese kurze Flucht endet in der Tiefgarage Marienplatz. Dort schmeißt der Fahrer das Kleinkraftrad zu Boden und beide Personen flüchten dann fußläufig in verschiedene Richtungen in die Innenstadt. Der 15-jährige Fahrer kann kurz darauf gestellt werden. Bei der weiteren Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und auch das Kleinkraftrad keinerlei Versicherungsschutz besitzt. Das Kleinkraftrad wurde zunächst sichergestellt und der 15-jährige Fahrer an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell