Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt und - Thiede vom 30.05.2026

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Salzgitter-Lebenstedt und - Thiede (ots)

26.05.2026, 12:30 Uhr - 26.05.2026 17:30 Uhr, Kattowitzer Straße 191, 38226 Salzgitter (202600632616)

Im genannten Tatzeitraum kommt es am Klinikum in Salzgitter-Lebenstedt zum Diebstahl eines Akkus für ein E-Bike durch eine unbekannte Täterschaft zum Nachteil einer 69-jährigen Salzgitteranerin. Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

29.05.2026, 18:10 Uhr, Wiesenweg, 38226 Salzgitter, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Beamte der Polizei Salzgitter-Lebenstedt kontrollierten zur angegebenen Zeit einen Verkehrsteilnehmer, der vor ihnen auf der Kattowitzer Straße fuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten Verdachtsmomente gewinnen, die beim Fahrzeugführer, einem 23-jährigen Salzgitteraner, auf einen Betäubungsmitteleinfluss schließen ließen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Er wurde zur nächsten Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss konnte der Betroffene die Fahrt auf dem Beifahrersitz fortsetzen, da ihm das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum vollständigen Abbau der psychoaktiven Stoffe in seinem Körper untersagt wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden an einen Berechtigten übergeben.

29.05.2026, 10:30 Uhr - 29.05.2026 11:30 Uhr, Eisenhüttenstraße, 38239 Salzgitter-Thiede, KGV Steterburg

Im angegebenen Zeitraum kam es im Kleingartenverein an der Eisenhüttenstraße zum Brand an einer Hecke und einem angrenzenden Metallschuppen, der Löschmaßnahmen der Feuerwehr zur Folge hatte. Ursächlich ist vermutlich ein technischer Defekt.

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