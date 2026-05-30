Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 30.05.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad und Baddeckenstedt

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Salzgitter-Bad (ots)

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad

Salzgitter-Bad, B248 zwischen Beinum und Lobmachtersen, 29.05.2026, 17:35 Uhr - Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 38-jährige Führerin eines Kleinkraftrades auf der B248 zwischen Beinum und Lobmachtersen alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei erlitt die Fahrzeugführerin schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Motorroller wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

Trunkenheit im Verkehr

Salzgitter-Bad, Am Salgenteich, 30.05.2026, 01:17 Uhr - Beamte des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad kontrollierten einen 41-jährigen Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und stellten die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sicher. Den Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Verkehrskontrolle endet mit tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und dem Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel

Salzgitter-Bad, Nord-Süd-Straße, 30.05.2026, 01:57 Uhr - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergaben sich bei einem 37-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich die 44-jährige Beifahrerin aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten, beleidigte diese, verweigerte die Angabe ihrer Personalien und versuchte, die Polizeibeamten körperlich anzugreifen. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Im weiteren Verlauf wurden sowohl dem Fahrzeugführer als auch der stark alkoholisierten Beifahrerin Blutproben entnommen. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten und Straftaten gegen den Fahrzeugführer und die Beifahrerin eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Elbe / Gustedt, L670 in Richtung Salzgitter-Gebhardshagen, 30.05.2026, 02:28 Uhr - Ein alkoholisierter 35-jähriger Salzgitteraner befuhr mit seinem Pkw die L670 aus Gustedt kommend in Richtung Salzgitter-Gebhardshagen. Im Bereich der Serpentinen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend im angrenzenden Graben zum Stehen. An dem neuwertigen VW ID 4 entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

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