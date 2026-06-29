Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugenaufruf nach Schwelbrand in Kirche in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Nach einem Schwelbrand in einer Kirche am Brendelweg hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachte eine bislang unbekannte Person am Sonntag, 28. Juni 2026, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, einen Schwelbrand an einer Fußmatte sowie an einem Kerzenständer im Inneren der Kirche.

Zu einem offenen Brand oder einer Ausbreitung des Feuers kam es nicht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder sonstige auffällige Beobachtungen im Bereich der Kirche am Brendelweg gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

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