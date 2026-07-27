Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handydiebstahl - Kraftstoffdiebstahl - Stein auf Auto geworfen - Kennzeichendiebstahl - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug - Sachbeschädigung eines Bekleidungsgeschäftes

Fulda (ots)

Handydiebstahl

Fulda. Am Donnerstag (23.07.), gegen 18 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das Handy einer 61-jährigen Frau aus Fulda in der Straße "Am Zollhaus" im Ortsteil Kohlhaus, welches im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgelegt war. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die Unbekannten einen unachtsamen Moment der Frau und nahmen das Handy an sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kraftstoffdiebstahl

Künzell. Am Freitag (24.07.), zwischen 1.30 Uhr und 4.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus vier Fahrzeugen in der Straße "Am Noppen" in Keulos circa 385 Liter Dieselkraftstoff. Zudem beschädigten die Unbekannten eine Kennzeichenhalterung. Nach dem Diebstahl flüchteten die Täter mit einem Auto in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in geringwertiger Höhe.

Dipperz. Außerdem entwendeten Unbekannte Täter zwischen Freitag (24.07.), gegen 21 Uhr, und Samstag (25.07.), gegen 8.30 Uhr, aus zwei Traktoren der Marke "Fendt" in der "Wilhelm-Ney-Straße" ebenfalls circa 250 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stein auf Auto geworfen

Fulda. Zwischen Donnerstag (23.07.), gegen 18.30 Uhr, und Freitag (24.07.), gegen 7.30 Uhr warfen unbekannte Täter mit einem Stein das Fahrerfenster ein und durchwühlten den Fahrzeuginnenraum eines roten Audi A3 Sportsback in der "Weimarer Straße" nach Wertgegenständen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Flieden. Zwischen Donnerstag (23.07.), gegen 17 Uhr und Freitag, (24.07.) gegen 7.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen "FD-SL 241" eines grauen VW Polo, welcher in der "Schlüchterner Straße" abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Fulda. Zwischen Freitag (24.07.), gegen 23 Uhr und Samstag (25.07.), gegen 0.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mittels eines Steines die Windschutzscheibe eines grauen VW Polo in der Straße "Am Bonifatiusplatz". Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Zwischen Freitag (24.07.), gegen 16 Uhr und Samstag (25.07.), gegen 16.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ebenfalls ein Kraftfahrzeug in der Straße "Am Bonifatiusplatz". Die Täter warfen einen unbekannten Gegenstand auf die Frontscheibe und das Dach des schwarzen Audi A3 Sportback. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung eines Bekleidungsgeschäftes

Fulda. Zwischen Freitag (24.07.), gegen 18 Uhr und Samstag, (25.07.), gegen 10.15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise die Fensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes in der "Mittelstraße". Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Exhibitionistische Handlungen

Künzell. Am Samstag (25.07.), gegen 19.30 Uhr, entblößte ein Unbekannter auf einem Kinderspielplatz in der "Grezzbachstraße" im Ortsteil Künzell-Bachrain vor den Augen einer 76-jährigen Frau aus der Gemeinde Künzell, die mit ihrem Enkelkinder unterwegs war, sein Geschlechtsteil. Anschließend manipulierte der Unbekannte an diesem und lief der Frau kurzzeitig nach.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, südländisches Erscheinungsbild, circa 18 bis 19 Jahre alt, circa 170-175 cm groß, schwarzer drei Tage Bart, auffällig weiße Zähne, schlank, trug schwarze Kleidung, eine schwarze Schildmütze und dunkle Badelatschen.

Fulda. Am Samstag (25.07.), gegen 22.30 Uhr, kam es beim Friedhof Frauenberg im Bereich der "Buttlarstraße" ebenfalls zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein Unbekannter entblößte sich dort direkt vor den Augen zwei Frauen aus Fulda im Alter von 23 und 24 Jahren.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, südländisches Erscheinungsbild, circa 175 bis 180 Zentimeter groß, lichtes Haar, dicklich, trug eine 3/4 Hose und führte ein Fahrrad.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Fulda. Am Sonntag (26.07.), zwischen 17 und 17.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke "Segway Ninebot" an dem das Versicherungskennzeichen "918 HRS 2026" angebracht war. Zum Tatzeitpunkt war der E-Scooter in der "Schlitzer Straße" an einem Kettenschloss befestigt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Jona Alt)

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