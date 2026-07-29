Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

A8 FR München / zw. AS Zusmarshausen und Adelsried - Am Dienstag (28.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos auf der A8. Gegen 14.45 Uhr wechselte ein 65-jähriger Autofahrer vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und übersah hier eine 37-jährige Autofahrerin. Der 65-Jährige touchierte das Fahrzeug der 37-Jährigen. Diese touchierte auf Grund eines Ausweichmanövers mit der Betonschutzwand. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000EUR. Auf Grund der Unfallaufnahme kam es in diesem Zeitraum vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 65-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Der 65-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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