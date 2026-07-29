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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchdiebstahl

Augsburg (ots)

Inningen - Im Zeitraum von Dienstag (28.07.2026), 09:30 Uhr - 11:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Steingadener Straße. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich in Abwesenheit des Geschädigten gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten Wertgegenstände. Der Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Hinweise nimmt die Krimimalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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