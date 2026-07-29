Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt u.a. nach Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (28.07.2026), gegen 11:30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Audi auf der Donauwörther Straße. Der Pkw fiel den Beamten auf, da nur das hintere Kennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das angebrachte Kennzeichen im Vorfeld von einem Passat entwendet wurde und der 20-Jährige zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiter zeigte der 20-Jährige drogentypisches Verhalten. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten das Kennzeichen sicher. Die Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Straßenverkehrsgesetz. Der 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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