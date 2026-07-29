Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Pkw-Aufbruch

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Montag (27.07.2026), 23:00 Uhr bis Dienstag (28.07.2026), 07:45 Uhr kam es zu einem Pkw-Aufbruch in der Bürgermeister-Ulrich-Straße. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines geparkten BMW und eines Audis ein. Aus dem BMW entwendete der unbekannte Täter eine Tasche. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun in zwei Fällen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kfz und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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