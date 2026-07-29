Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Hochfeld - Im Zeitraum von Mittwoch (22.07.2026), 08.30 Uhr, bis Donnerstag (23.07.2026), 14.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter die Heckstoßstange eines geparkten Autos in der Von-der-Tann-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.
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