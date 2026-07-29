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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochfeld - Im Zeitraum von Mittwoch (22.07.2026), 08.30 Uhr, bis Donnerstag (23.07.2026), 14.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter die Heckstoßstange eines geparkten Autos in der Von-der-Tann-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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