Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Dienstag (28.07.2026) verursachte ein 22-jähriger Autofahrer alkoholisiert einen Unfall. Gegen 22.00 Uhr fuhr der Autofahrer rückwärts gegen ein geparktes Auto. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung bei dem 22-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von über 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt gegen den 22-Jährigen nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols. Der 22-Jährige besitzt die ungarische Staatsangehörigkeit.
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