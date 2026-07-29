Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (28.07.2026) im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Humboldtstraße und entfernten sich im Nachgang unerkannt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

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