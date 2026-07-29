Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl im besonders schweren Fall
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (27.07.2026), 23:30 Uhr bis Dienstag (28.07.2026), 11:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einer Gaststätte in der Otto-Lindenmeyer-Straße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Gaststätte, durchwühlten die Innenräume und entwendeten Bargeld aus einer Kasse. Der Sach- und Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
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