Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 02.08.2026

Vechelde (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs

Groß Gleidingen, Friedhofsweg/ Brinkstraße/ Timmerlaher Straße, 02.08.2026, 07:45 Uhr

Eine 42-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Timmerlaher Straße aus Richtung Braunschweig kommend. An der Kreuzung Brinkstraße kam die Frau von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hecke, einer Straßenlaterne sowie mit einem Carport im Friedhofsweg. Während der Unfallaufnahme führten die eingesetzten Beamten bei der 42-Jährigen einen Drogenvortest durch. Laut diesem besteht der Verdacht, dass die Frau den Pkw unter dem Einfluss von Opiaten geführt hat. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.000 Euro.

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