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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Meschede

Meschede (ots)

Am gestrigen Vormittag um 11:05 Uhr kam es in dem Kreuzungsbereich Warsteiner Straße/ Dünnefeldweg/ Lanfertsweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Brilon fuhr aus Richtung Dünnefeldweg kommend in die Kreuzung ein und beabsichtigte, nach links in die Warsteiner Straße abzubiegen. Zeitgleich kam ein 54-jähriger Autofahrer aus Kirchhundem aus Richtung Lanfertsweg und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus in Fahrtrichtung Dünnefeldweg zu passieren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hinter dem Motorradfahrer befand sich eine 21-jährige Autofahrerin aus Arnsberg. Durch den Unfall wurde das Motorrad gegen ihr Auto geschleudert und ebenfalls beschädigt. Der 49-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der 54-jährige Autofahrer aus Kirchhundem zunächst unerlaubt vom Unfallort entfernte. Einige Minuten später kehrte er zu Fuß zum Unfallort zurück. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass der Mann aus Kirchhundem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und verbotenerweise ein Einhandmesser mitführte. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Mann während der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und brachten den Mann auf die Polizeiwache Meschede. Hier entließen ihn die Beamten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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