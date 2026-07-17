Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag, den 16.07.2026, kam es zwischen 10:15 Uhr und 11:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Bergheimer Weg in Arnsberg. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Terassentür gewaltsam Zugang zum Objekt und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen im Erdgeschoss des Hauses. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell