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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrer eines Traktors nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Brilon (ots)

Polizei bittet um Hinweise.

Am gestrigen Morgen kam es gegen 07:14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B7 zwischen Brilon und Marsberg. Die Polizei berichtete hierzu folgendes: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6315520 Eine 43-jährige Frau scherte zum Überholen eines vorausfahrenden kleinen Traktors mit Anhänger aus. In der Folge kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Nach derzeitigen Erkenntnissen führte der Fahrer des Traktors seine Fahrt -trotz des schweren Verkehrsunfalls- unbeirrt weiter. Die Polizei sucht nun den Fahrer dieses Fahrzeugs und bittet den Fahrer selbst oder Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-9020-3311 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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