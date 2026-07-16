Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall nach Überholvorgang

Brilon (ots)

Am Mittwochmorgen, 15.07.2026, kam es gegen 07:14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B7 zwischen Brilon und Marsberg. Eine 43-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto die B7 in Richtung Brilon. Vor ihr befuhr ein langsam fahrendes Fahrzeug, augenscheinlich ein kleiner Trecker mit Anhänger, ebenfalls die B7. Als die 43-Jährige zum Überholvorgang ausscherte, kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei wurde die 43-Jährige schwer verletzt. Der 59-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde ebenfalls schwer verletzt, seine 60-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hinzugezogen und die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt.

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