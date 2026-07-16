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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erneuter Kontrolltag: Polizei setzt Schwerpunkt auf Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Hochsauerlandkreis (ots)

Im Rahmen eines erneuten Kontrolltages hat die Polizei am gestrigen Tag ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Diebstahlsdelikten im Bereich der hiesigen Straßenkriminalität fortgesetzt. Ziel des Einsatzes war es, durch sichtbare Präsenz und gezielte Kontrollen Straftäter frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung weiter zu stärken. Da die sichtbare Polizeipräsenz regelmäßig durch zivile Einsatzkräfte ergänzt wird, können diese auch im Einsatz sein und Straftaten frühzeitig erkennen und konsequent verfolgen, ohne dabei unmittelbar in der Öffentlichkeit als Polizei wahrgenommen zu werden. Im Verlauf des Kontrolltages überprüften die eingesetzten Beamtinnen und Beamten insgesamt 105 Personen sowie 80 Fahrzeuge. Darüber hinaus ahndeten sie neun Verkehrsverstöße und fertigten vier Strafanzeigen. Neben den Kontrollmaßnahmen konnte die Kriminalpolizei auch einen Ermittlungserfolg erzielen. Im Rahmen einer Kontrolle trafen die Einsatzkräfte auf einen 32-jährigen Mann aus Arnsberg, der ein als gestohlen gemeldetes Ausweisdokument sowie eine ebenfalls entwendete Bankkarte mit sich führte. Die daraufhin durch die Kriminalpolizei durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiteren mutmaßlichen Diebesguts. "Solche Kontrolltage sind ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie zur Bekämpfung der Straßenkriminalität. Durch die Kombination aus sichtbarer Präsenz, gezielten Kontrollen und konsequenter Ermittlungsarbeit erhöhen wir den Kontrolldruck auf Straftäter und führen hierdurch Ermittlungserfolge herbei", erklärt Deniz Özkan, Leiter der Direktion Kriminalität. "Die aktuellen Feststellungen zeigen, dass sich diese Einsätze auszahlen. Oft führen bereits alltägliche Kontrollsituationen zu weitergehenden Ermittlungsansätzen, die ohne eine konsequente Präsenz im öffentlichen Raum nicht möglich wären. Deshalb werden wir auch weiterhin anlassunabhängig und mit wechselnden Schwerpunkten kontrollieren.", ergänzt Polizeirat Deniz Özkan. Ziel der Polizei bleibt es, Straftaten frühzeitig zu verhindern, Täter konsequent zu verfolgen und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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