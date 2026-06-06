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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand im Sana Hanse-Klinikum Wismar

Wismar (ots)

Am 05.06.2026 gegen 18:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr durch eine
ausgelöste Brandmeldeanlage zum Sana Hanse-Klinikum Wismar alarmiert.
Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Mülleimer im Gemeinschaftsraum 
einer Station des Klinikums in Brand gesetzt wurde. Das Feuer griff 
auf weiteres Mobiliar über, konnte jedoch nach kurzer Zeit gelöscht 
werden. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand 
wurde der Mülleimer von einer 18-jährigen Patientin aus bislang 
unbekannten Gründen in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei sicherte 
vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. 

Kjell Kasbohm
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

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Telefon: 038208 888-2040
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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