POL-HRO: Brand im Sana Hanse-Klinikum Wismar
Wismar (ots)
Am 05.06.2026 gegen 18:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage zum Sana Hanse-Klinikum Wismar alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Mülleimer im Gemeinschaftsraum einer Station des Klinikums in Brand gesetzt wurde. Das Feuer griff auf weiteres Mobiliar über, konnte jedoch nach kurzer Zeit gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Mülleimer von einer 18-jährigen Patientin aus bislang unbekannten Gründen in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Kjell Kasbohm Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst
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