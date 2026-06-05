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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte bauen Katalysator vom PKW ab - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Nachdem unbekannte Täter im Wismarer Stadtteil Friedenshof einen Katalysator von einem Pkw entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen bauten unbekannte Täter den Katalysator eines im Bereich der Hanns-Rothbarth-Straße abgestellten VW Golf ab. Der Diebstahl wurde am gestrigen Donnerstagvormittag (04. Juni) festgestellt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Bereits im zurückliegenden Monat Mai wurden der Wismarer Polizei zwei ähnlich gelagerte Sachverhalte gemeldet. So wurde im Zeitraum vom 22. bis 26. Mai in der Bürgermeister-Haupt-Straße sowie im Schottelweg die Katalysatoren eines Seat sowie eines VW abgebaut und entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in den genannten Bereichen oder Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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