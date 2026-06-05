Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach drei unbekannten Täterinnen

Plau am See (ots)

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung von drei bislang unbekannten Frauen, die im Verdacht stehen, im November 2025 gemeinschaftlich einen Bandendiebstahl in einem Supermarkt in Plau am See begangen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Tatverdächtigen Kaffee und Chips im Gesamtwert von mehr als 700 Euro entwendet haben. Die Tat wurde durch Überwachungskameras aufgezeichnet.

Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass die drei Frauen nach der Tat einen grünen Transporter mit Hamburger Kennzeichen genutzt haben sollen.

Da die bislang durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizei nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen führten, hat das Amtsgericht Schwerin die Veröffentlichung der Lichtbilder angeordnet.

Die Fahndungsbilder können unter folgendem Link eingesehen werden: https://fcld.ly/2026-06-05fahndung

Die Veröffentlichung der Lichtbilder erfolgt für die Dauer von vier Wochen.

Wer Angaben zu den abgebildeten Personen, dem beschriebenen Fahrzeug oder deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Plau am See unter der Telefonnummer 038735 837-0, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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