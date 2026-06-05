Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Einbruch in Steinhagen

Steinhagen/Landkreis Rostock (ots)

Auf einem Firmengelände in Steinhagen im Landkreis Rostock wurde am Donnerstagmorgen ein Einbruch festgestellt. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochnachmittag 16:15 Uhr bis Donnerstagmorgen 07:40 Uhr Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Katelbogener Straße und brachen gewaltsam in mehrere Objekte einer Werkstatt und einer Tischlerei ein. Hierbei wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und Werkzeuge sowie technische Geräte als auch Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 3.000EUR beziffert.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei konnte im Zuge der Tatortarbeit umfangreiches Spurenmaterial sichern, welches im Rahmen der weiterführenden Ermittlungstätigkeit ausgewertet wird.

Etwaige Hinweise, die zur Aufklärung des Falles beitragen, nimmt die örtlich zuständige Polizei in Bützow oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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