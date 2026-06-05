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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: zwei Personen nach Brand eines Einfamilienhauses tot aufgefunden

Lübtheen (ots)

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Jessenitz wurden am Freitagnachmittag im Verlauf der Löscharbeiten zwei leblose Personen aufgefunden. Das Wohnhaus wurden durch das Feuer komplett zerstört.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Wohnhaus in der Schloßstraße gegen 07:45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die beiden 66- und 47-jährigen Bewohnerinnen des betroffenen Hauses werden derzeit vermisst. Im Zuge der Löscharbeiten wurden zwei leblose Personen Gebäude aufgefunden. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um die beiden Bewohnerinnen handelt. Eine zweifelsfreie Identifizierung steht noch aus. Den alarmierten Feuerwehren aus der Umgebung gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern und den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zur Unterstützung der Löscharbeiten kam zudem ein Bagger zum Einsatz, um Brandschutt abzutragen und verbliebene Glutnester ablöschen zu können. Vorsorglich wurden die Bewohner eines angrenzenden Hauses evakuiert, die zwischenzeitlich wieder in ihr Haus zurückkehren konnten. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der genauen Brandursache ist ein Brandursacherermittler zum Einsatz gekommen.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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