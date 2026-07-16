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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Marsberg

Marsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 15:50 Uhr kam es in der Straße Am Bruch in Marsberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Marsberg befuhr die Straße mit seinem Auto aus Essentho kommend in Fahrtrichtung Brüsseler Straße. Auf Höhe der Unfallörtlichkeit befindet sich eine Bushaltestelle. Zum Unfallzeitpunkt hielt dort ein Linienbus, um das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste zu ermöglichen. Der 22-jährige Mann passierte den Bus. Plötzlich kam ein 4-jähriger Junge aus Marsberg hinter dem Bus hervor und betrat die Fahrbahn. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste das Auto den Jungen. Dieser wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind in eine Kinderklinik. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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