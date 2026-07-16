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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 13-Jähriger verursacht Böschungsbrand mit Feuerwerkskörper

Schmallenberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 16:30 Uhr erhielt die Polizeiwache Schmallenberg Kenntnis von einem Böschungsbrand im Bereich des Tunnels Schmallenberg auf der B236. Als die Polizei eintraf, hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Im weiteren Verlauf des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf einen 13-jährigen Jungen aus Schmallenberg, welcher sich zum Tatzeitpunkt oberhalb des Tunnels befand. Von dort aus warf er einen Feuerwerkskörper auf ein fahrendes Auto auf der B236. Dieses verfehlte er augenscheinlich. Der Feuerwerkskörper landete in einer Böschung und löste in der Folge einen Brand aus. Nähere Hinweise zu dem Auto liegen derzeit nicht vor. Gegen den 13-Jährigen wurden Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie dem Herbeiführen einer Brandgefahr eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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