Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Sundern
Sundern (ots)
Am gestrigen Nachmittag um 15:35 Uhr kam es auf einem Wirtschaftsweg zwischen Sundern-Hagen und Sundern-Wildewiese zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Sundern befuhr den Wirtschaftsweg mit seinem Pedelec aus Hagen kommend in Fahrtrichtung Wildewiese. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann beim Überfahren einer Bodenwelle. Er wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubscharuber flog den Mann im Anschluss in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
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