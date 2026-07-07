Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Farbe gesprüht, Pyrotechnik und Konfettikanonen verschossen: Unbekannte richten Schaden von mehreren tausend Euro an; Mutmaßlich Reizstoff auf Spiel- und Sportanlage versprüht

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Farbe gesprüht, Pyrotechnik und Konfettikanonen verschossen: Unbekannte richten Schaden von mehreren tausend Euro an - Hanau

(me) In einem Gebäude in der Brown-Boveri-Straße, welches unter anderem als Lager genutzt wird, richteten Unbekannte kürzlich einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Offenbar verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zutritt zu einer der dortigen Lagerhallen und machten sich im Anschluss an den dort abgestellten Gegenständen zu schaffen. Unter anderem besprühten sie die Wände und Böden mit Farbe, zündeten Pyrotechnik und verschossen Konfettikanonen. Auch vor einem Gabelstapler und einer Musikanlage machten sie nicht halt. Die Polizei erhielt am Montagmittag Kenntnis über den Vorfall. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Hanauer Polizeireviers unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Mutmaßlich Reizstoff auf Spiel- und Sportanlage versprüht - Hanau

(me) Ein 13-Jähriger musste am Montag mit Atemwegsbeschwerden in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein Unbekannter zuvor mutmaßlich mit einem Pfefferspray auf einer Spiel- und Sportanlage im Bereich der Straße "Alfred-Nobel-Bogen" herumhantiert hatte. Die Polizei nahm unverzüglich die Ermittlungen auf und erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vorfall soll sich gegen 21.30 Uhr zugetragen haben. Eine Personenbeschreibung liegt den Ermittlern derzeit nicht vor. Der Verantwortliche soll sich mit einem E-Scooter von der Örtlichkeit entfernt haben. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier in Hanau (06181 100-123).

Offenbach, 07.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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