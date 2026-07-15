Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Brilon und Scharfenberg

Brilon (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 14:35 Uhr kam es auf der K59 zwischen Brilon und Scharfenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Frau aus Brilon sowie ihr 43-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus Brilon) befuhren mit dem Auto die K59 aus Scharfenberg kommend in Richtung Brilon. Zeitgleich beabsichtigte ein 76-jähriger Mann aus Brilon, mit seinem Traktor von der Straße Aamühlen auf die K59 abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 76-jährige Traktor-Fahrer verblieb unverletzt. Die Autofahrerin wurde leicht und ihr Beifahrer schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie jeweils in ein örtliches Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn ca. zwei Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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