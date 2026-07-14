Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht auf illegale Cannabisplantage zwischen Brilon und Marsberg - Polizei sucht Zeugen

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Brilon (ots)

In einem Waldgebiet im Bereich der Bundesstraße/Warburger Straße bei Messinghausen hat die Polizei eine größere Menge Pflanzenreste entdeckt. Am Wegesrand lagen etwa 35 bis 40 Wurzelballen von Cannabispflanzen samt Erdresten. Unbekannte hatten sie dort offenbar abgeladen.

Die Anzahl der Wurzelballen und der abgelegene Fundort lassen vermuten, dass die Pflanzen aus einer größeren Cannabisplantage stammen könnten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass im Raum Brilon oder Marsberg eine solche Anlage betrieben wurde oder möglicherweise noch betrieben wird. Wann die Pflanzenreste in dem Waldgebiet abgelegt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei fragt:

Wer hat im Bereich des Fundortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wem sind in den vergangenen Wochen oder Monaten ungewöhnliche Transporte aufgefallen? Wer hat Hinweise auf Räumlichkeiten oder abgelegene Gebäude, in denen eine größere Zahl von Cannabispflanzen angebaut worden sein könnte? Wo wurden beispielsweise auffällige Gerüche, dauerhaft verdeckte Fenster, ungewöhnliche Lüftungsanlagen oder ein hoher nächtlicher Lieferverkehr wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961 9020-3311 entgegen.

Rechtliche Einordnung: Die teilweise Legalisierung von Cannabis bedeutet nicht, dass der Anbau unbegrenzt erlaubt ist. Erwachsene dürfen an ihrem Wohnsitz grundsätzlich höchstens drei Cannabispflanzen gleichzeitig zum Eigenkonsum anbauen. Der Anbau einer größeren Zahl von Pflanzen oder ein Anbau, der nicht dem Eigenkonsum dient, kann nach dem Konsumcannabisgesetz strafbar sein. Der konkrete Ursprung der gefundenen Wurzelballen und mögliche strafrechtliche Zusammenhänge sind Gegenstand der Ermittlungen.

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