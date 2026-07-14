Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Marsberg

Marsberg (ots)

Am gestrigen Morgen um 10:41 Uhr kam es auf der L870 zwischen den Ortsteilen Bredelar und Giershagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann aus Hannover befuhr die Straße mit seinem Motorrad. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich einmal. Hierdurch wurde er schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Hannoveraner in ein örtliches Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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