Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kabel von Baustelle am Rathausplatz gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mehrere Stromkabel von einer Baustelle am Rathausplatz gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Verantwortlichen die Baustelle am Freitag, 10. Juli, gegen 16:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kabel noch vorhanden und die Baustromkästen verschlossen. Am Montag, 13. Juli, gegen 06:00 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt.

Die Täter verschafften sich vermutlich über den Bauzaun Zugang zu dem Gelände. Anschließend öffneten sie zwei Baustromkästen und durchtrennten mehrere Leitungen. Gestohlen wurden vier jeweils rund zehn Meter lange Erdkabel, die zu den Baucontainern führten, sowie eine etwa 50 Meter lange Zuleitung zwischen dem Anglerheim und der Baustelle.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Strom vor dem Durchtrennen der Kabel möglicherweise gezielt abgeschaltet. Aufgrund der Menge und des Gewichts des Diebesguts ist denkbar, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rathausplatzes, der Baustelle oder des angrenzenden Ruhrufers beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 zu melden.

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