PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch und Sachbeschädigungen am Sportheim Wennigloh - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter am Sportheim des SuS Wennigloh an der Dreikönigsstraße erhebliche Schäden verursacht und mehrere Fußbälle gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten zwischen Freitag, 10. Juli, 15 Uhr, und Samstag, 11. Juli, 10 Uhr.

Die Täter rissen zunächst einen Holzpfosten eines angrenzenden Wanderportals aus dem Boden. Vermutlich nutzten sie den Pfosten anschließend als Schlagwerkzeug. Mehrere Außen- und Deckenleuchten sowie ein erst wenige Tage zuvor installierter Bewegungsmelder wurden zerstört. Auch das Glas einer Straßenleuchte und eine vor dem Sportheim stehende Sitzbank wurden beschädigt.

Darüber hinaus versuchten die Unbekannten, gewaltsam in das Sportheim einzudringen. An der Eingangstür stellte die Polizei deutliche Hebelspuren fest. In das Gebäude gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht.

Zwei neben dem Sportheim gelegene Garagen wurden gewaltsam geöffnet und durchsucht. Ein Garagentor wurde dabei so stark beschädigt, dass es sich nicht mehr verschließen ließ. Aus einer der Garagen entwendeten die Täter mehrere Fußbälle. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Im Bereich einer Sitzbank fanden die Einsatzkräfte Gegenstände, die auf einen vorherigen Cannabiskonsum hindeuten. Ob die Gegenstände mit den Taten in Zusammenhang stehen, wird geprüft. Da es sich bei dem Gelände um eine öffentlich zugängliche Sportstätte handelt, kommt zudem ein Verstoß gegen das gesetzliche Konsumverbot in Betracht.

Das Sportheim liegt am Ortsrand von Wennigloh. Das Gelände ist frei zugänglich und nicht eingefriedet. Erste Befragungen im Umfeld ergaben bislang keine Hinweise auf die Täter.

Die Polizei fragt: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportheims beziehungsweise der Dreikönigsstraße beobachtet? Wer kann Angaben zu den entwendeten Fußbällen oder zu den Sachbeschädigungen machen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 11:24

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Sundern

    Sundern (ots) - Am gestrigen Mittag kam es um 12:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L619 zwischen Sundern-Allendorf und Plettenberg. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Holzwickede befuhr die Straße aus Allendorf kommend in Fahrtrichtung Plettenberg. Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Hagen befand sich unmittelbar hinter ihm. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich einer Linkskurve zum ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 11:23

    POL-HSK: Einbrüche in Milchautomaten in Medebach und Winterberg

    Winterberg/ Medebach (ots) - Medebach In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 01:55 Uhr zu einem Aufbruch eines Milchautomaten in der Straße Glindfelder Weg in Medebach. Der Automat steht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugriff zu der Kasse des Automaten und entwendeten diese. Sie flüchteten ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 11:21

    POL-HSK: Einbruch in Verbrauchermarkt in Sundern

    Sundern (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 04:36 Uhr zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Straße Selscheder Weg in Sundern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Türen gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren