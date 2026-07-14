Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch und Sachbeschädigungen am Sportheim Wennigloh - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter am Sportheim des SuS Wennigloh an der Dreikönigsstraße erhebliche Schäden verursacht und mehrere Fußbälle gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten zwischen Freitag, 10. Juli, 15 Uhr, und Samstag, 11. Juli, 10 Uhr.

Die Täter rissen zunächst einen Holzpfosten eines angrenzenden Wanderportals aus dem Boden. Vermutlich nutzten sie den Pfosten anschließend als Schlagwerkzeug. Mehrere Außen- und Deckenleuchten sowie ein erst wenige Tage zuvor installierter Bewegungsmelder wurden zerstört. Auch das Glas einer Straßenleuchte und eine vor dem Sportheim stehende Sitzbank wurden beschädigt.

Darüber hinaus versuchten die Unbekannten, gewaltsam in das Sportheim einzudringen. An der Eingangstür stellte die Polizei deutliche Hebelspuren fest. In das Gebäude gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht.

Zwei neben dem Sportheim gelegene Garagen wurden gewaltsam geöffnet und durchsucht. Ein Garagentor wurde dabei so stark beschädigt, dass es sich nicht mehr verschließen ließ. Aus einer der Garagen entwendeten die Täter mehrere Fußbälle. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Im Bereich einer Sitzbank fanden die Einsatzkräfte Gegenstände, die auf einen vorherigen Cannabiskonsum hindeuten. Ob die Gegenstände mit den Taten in Zusammenhang stehen, wird geprüft. Da es sich bei dem Gelände um eine öffentlich zugängliche Sportstätte handelt, kommt zudem ein Verstoß gegen das gesetzliche Konsumverbot in Betracht.

Das Sportheim liegt am Ortsrand von Wennigloh. Das Gelände ist frei zugänglich und nicht eingefriedet. Erste Befragungen im Umfeld ergaben bislang keine Hinweise auf die Täter.

Die Polizei fragt: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportheims beziehungsweise der Dreikönigsstraße beobachtet? Wer kann Angaben zu den entwendeten Fußbällen oder zu den Sachbeschädigungen machen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 entgegen.

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