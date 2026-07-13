Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Sundern

Sundern (ots)

Am gestrigen Mittag kam es um 12:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L619 zwischen Sundern-Allendorf und Plettenberg. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Holzwickede befuhr die Straße aus Allendorf kommend in Fahrtrichtung Plettenberg. Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Hagen befand sich unmittelbar hinter ihm. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich einer Linkskurve zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der Folge stürzte der 63-jährige Mann von seinem Krad und prallte gegen ein Verkehrszeichen, welches am Fahrbahnrand stand. Hierdurch wurde der Mann schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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