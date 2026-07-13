Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Verbrauchermarkt in Sundern

Sundern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 04:36 Uhr zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Straße Selscheder Weg in Sundern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Türen gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-9020-3511 in Verbindung zu setzen.

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