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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Milchautomaten in Medebach und Winterberg

Winterberg/ Medebach (ots)

Medebach

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 01:55 Uhr zu einem Aufbruch eines Milchautomaten in der Straße Glindfelder Weg in Medebach. Der Automat steht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugriff zu der Kasse des Automaten und entwendeten diese. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Winterberg

In derselben Nacht kam es zwischen 03:45 und 03:55 Uhr zu einem weiteren Aufbruch eines Milchautomaten. Dieser befindet sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Neue Mitte in Winterberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich hier ebenfalls gewaltsam Zugriff auf die Kasse und entwendeten diese. Auch hier flüchteten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981-9020-3611 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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