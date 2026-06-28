Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Autofahrer alkoholisiert und unter Drogeneinfluss gestoppt - Führerschein beschlagnahmt

Bendorf (ots)

Am Sonntagmorgen (28. Juni 2026) zog die Polizei gegen 06:30 Uhr einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr.

Eine Streifenbesatzung kontrollierte den PKW im Stadtgebiet. Während der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten bei dem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Zudem verlief ein Drogentest positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, die in einem Krankenhaus von einem Arzt durchgeführt wurde. Der Führerschein des 21-jährigen Mannes wurde noch vor Ort sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

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