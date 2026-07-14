Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei findet zurückgelassenes Auto in einem Feldweg in Schmallenberg-Grafschaft - Anhaftungen von Betäubungsmitteln festgestellt

Schmallenberg (ots)

Am Montag, den 29.06.2026, um 19:45 Uhr, stellten die Beamten der Polizeiwache Schmallenberg ein zurückgelassenes Auto in einem Feldweg in Schmallenberg-Grafschaft fest. Der Feldweg befindet sich zwischen der Straße Auf dem Aberg und der Lenne. Das Auto - ein VW Golf 1K in blau mit Erstzulassung aus dem Jahr 2005 - stand unverschlossen und mit heruntergelassenen Fensterscheiben am Rand des Feldwegs. Der Innenraum war stark verwüstet und unaufgeräumt. Darüber hinaus konnten die Polizisten weiße Anhaftungen sowie eine weiße Substanz feststellen. Hierbei handelt es sich möglicherweise um Betäubungsmittel. Durch einen Polizeibeamten konnte das Auto zuvor im Umfeld fahrenderweise festgestellt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 29-jährigen Mann aus Schmallenberg. Die Polizisten leiteten unter anderem ein Strafverfahren aufgrund einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. Im Rahmen weiterer Ermittlungen ergab sich darüber hinaus, dass das Auto nicht zugelassen und die daran angebrachten Kennzeichen nicht vergeben waren. Zeugen, die das Auto möglicherweise bereits zuvor im Umfeld festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

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