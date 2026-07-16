Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in eine KiTa

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 14.07.2026 20:20 Uhr, auf Mittwoch, den 15.07.2026 06:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte am Berliner Platz in Arnsberg-Hüsten. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Objekt und durchwühlte Schränke in mehreren Räumen. Teilweise wurden verschlossene Schränke gewaltsam geöffnet. Der Täter entwendete ein elektronisches Gerät, Bargeld sowie diverse Nahrungsmittel. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden einige Getränke vor Ort verzehrt. Der unbekannte Täter urinierte in einen der KiTa-Räume.

Eine Zeugin gab an, am Mittwochmorgen eine augenscheinlich männliche Person auf einer Wiese in der Nähe zur Kindertagesstätte gesehen zu haben. Sie beschrieb die Kleidung der Person wie folgt:

-rotes T-Shirt, schwarze Hose

-Rucksack

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932/9020-3211 zu melden.

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